В РФ сравнили стоимость «Биг Мака» сейчас и 30 лет назад

В РФ сравнили стоимость «Биг Мака» сейчас и 30 лет назад

30.01.2020, 7:58, Новости дня

Средний житель России может купить на свою зарплату в ресторане McDonald’s почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше «Биг Маков», чем 30 лет назад, однако сложно сказать является ли это показателем роста благосостояния граждан.

Первый ресторан McDonald’s в Москве открылся 31 января 1990 года. В том году гамбургер в ресторане стоил 1,5 рубля, а «Биг Мак» – 3,75 рубля. По данным сайта сети ресторанов, сейчас стоимость гамбургера в McDonald’s в среднем – 48 рублей, а «Биг Мака» – 135 рублей, передает РИА «Новости».

В свою очередь, по данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работника в РСФСР в 1990 году составляла 303 рубля, а в ноябре 2019 года номинальная начисленная зарплата в РФ составляла 46 тыс. 285 рублей. Это означает, что средний житель РФ в год открытия первого McDonald’s в СССР на свою зарплату мог купить 202 гамбургера или 80 «Биг Маков», а сейчас – 964 гамбургера или 342 «Биг Мака».

Проректор ГУУ Ксения Екимова напомнила, что для определения паритета покупательской способности используется «индекс бигмака», где валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах по соотношению обмена на бургер. «Можно ли сказать, что в сравнении с СССР мы стали жить лучше? Наверное, то, что фастфуд стал доступней – это факт, через который видно, как снизилась себестоимость затрат на продукты, входящие в гамбургер, в РФ в сравнении с СССР», – сказала Екимова.

В свою очередь заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова отметила, что статистические показатели важно оценивать в динамике, рассматривая взаимосвязи с социально-экономическими процессами в обществе.

«Если сравнить только рост стоимости гамбургеров и Биг Маков и рост средней зарплаты, можно сказать, что зарплата россиян росла намного быстрее – почти в пять раз. Но это только цифры и только расчет. Добавим немного аналитики – это были первые рестораны быстрого питания, был ажиотаж и очереди на несколько часов. Вряд ли в такой ситуации продавец упустит свою выгоду – цены складывались не только исходя из затрат продуктов и производства, но и из-за спроса», – указала Егорова.



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