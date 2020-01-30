Вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

В РФ вступил в силу федеральный закон, разрешающий выходить на охоту с луком и арбалетом.
Закон вступил в силу в среду. Согласно новым нормам, эти лук и арбалет теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию, передает РИА «Новости».
Лук описывается как охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил.
Арбалет – это охотничье метательное стрелковое оружие, у которого есть механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, при этом сила дуги превышает 43 килограмм-сил.
Однако прежде чем начать охоту с луком или арбалетом, их необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.
Напомним, в августе данный закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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