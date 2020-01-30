«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяев не спасла шайба Александра Овечкина.

Александр Овечкин во время разминки надел на себя свитер с номером 24. Так российский нападающий почтил память выдающегося баскетболиста Кобе Брайанта, погибшего 26 января в авиакатастрофе.

В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 694 в НХЛ. Это девятый результат в истории лиги. Во втором периоде Александр сделал голевую передачу Тому Уилсону и помог ему вывести "Кэпиталз" вперед 4:3. Однако в третьем периоде гости забросили две шайбы и выиграли встречу со счетом 5:4.

Александр Овечкин забросил шайбу и отдал голевой пас. На его счету теперь 35 голов и 17 передач. Александр занимает третье место по количеству заброшенных шайб и занимает 15 место в турнире бомбардиров по системе гол плюс пас.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, освобождена из подмосковной колонии, сообщил источник в правоохранительных структурах. «В соответствии с указом президента о помиловании Иссахар покинула колонию. Она находится на свободе», – сказал источник ТАСС, не уточнив, когда именно произошло ее освобождение. Позже сообщения об освобождении израильтянки подтвердили РИА «Новости» в […]