Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война

Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война

30.01.2020, 7:47, Новости дня

Представители обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа настаивают на вызове свидетелей. Накануне начался третий этап слушаний — ответы на вопросы сенаторов. На него отводится 16 часов, затем дадут еще четыре часа на прения, передает телеканал "Россия 24".

….many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

Одним из ключевых свидетелей в этом деле может стать бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. В настоящее время он работает над своей новой книгой. Дональд Трамп выступил с резкой критикой своего бывшего советника. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Президент заявил, что если бы он слушал Болтона, США участвовали бы уже в "шестой мировой войне".

 

Источник: Вести



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