В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР. Перекрыто как автомобильное, так и пешеходное сообщение, передает РИА Новости.

Эти меры предприняты оперативным штабом из-за вспышки коронавируса. В ночь с 30 на 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение с Китаем. Останется лишь поезд, следующий по маршруту Москва – Пекин – Москва. 31 января будет принято решение об ограничении авиасообщения, в настоящее время ряд российских компаний сокращает число рейсов в КНР.

Голикова также рассказала, что вузам РФ предложили продлить каникулы для студентов из Китая. Те россияне, которые в настоящий момент находятся в КНР, будут возвращены на родину с соблюдением карантина.

Источник: Вести

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