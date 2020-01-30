Экс-супруга Аршавина обвинила его в попытке выселить дочь из квартиры

Экс-супруга Аршавина обвинила его в попытке выселить дочь из квартиры

30.01.2020, 7:44, Новости дня

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.

Каьмина опубликовала в Instagram (в настоящее время страница недоступна) снимок требования о выселении, якобы написанном матерью футболиста Татьяной Аршавиной.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», – передает rsport.ria.ru сообщение Казьминой.

В документе утверждается, что Татьяна Аршавина на правах собственника потребовала от проживающих в жилище Казьминой и трех ее несовершеннолетних детей покинуть квартиру до 1 марта, в противном случае бывшей жене игрока в футбол грозят судом.

Напомним, в июле Аршавина обязали платить сотни тысяч рублей в качестве алиментов.



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