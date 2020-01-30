Экс-супруга Аршавина обвинила его в попытке выселить дочь из квартиры

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
Каьмина опубликовала в Instagram (в настоящее время страница недоступна) снимок требования о выселении, якобы написанном матерью футболиста Татьяной Аршавиной.
«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», – передает rsport.ria.ru сообщение Казьминой.
В документе утверждается, что Татьяна Аршавина на правах собственника потребовала от проживающих в жилище Казьминой и трех ее несовершеннолетних детей покинуть квартиру до 1 марта, в противном случае бывшей жене игрока в футбол грозят судом.
Напомним, в июле Аршавина обязали платить сотни тысяч рублей в качестве алиментов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Северодвинске зрители отстояли независимое телевидение, «оскорбившее» губернатора. «40 лет уж нам поет Алла Пугачева… Мы не сменим Рэдфорда на Вову Соловьева», — к защите любимого ведущего северодвинцы подошли креативно. Алексей Рэдфорд — редактор «Эха Москвы. Северодвинск», который часто появляется в эфире телеканала СТВ24 (радиостанция и телеканал входят в единый холдинг). А защищать его и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Письмо: «Завтрак с шампанским, цветы, билет на концерт классической музыки» / 1 декабря
- Лобода поздравила Линдеманна с 57-летием юмористическим видео с «Вечернего Урганта» / 5 января
- Медики рассказали об опасных последствиях подкожных инъекций для улучшения внешности / 26 ноября
- Мать Тимати прокомментировала видео с облизывающей её ногу внучкой / 30 декабря
- Дочь Екатерины Климовой загремела в больницу / 24 декабря
- Мнение: Выдача паспортов РФ для граждан ЛНР и ДНР будет ускорена / 7 декабря
- Мнение: Почему КНДР обгоняет Россию, саудовские хакеры и причины успеха Омана / 25 января
- Мнение: Законопроект о профилактике домашнего насилия. Реплика по поводу. / 7 декабря