Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами

29 января 2020

Польский политолог Вавжинец Конарский. Иллюстрация: interia.pl

Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды». В интервью Interia профессор поблагодарил Красную армию за то, что она вошла в 1939 году на территорию Восточной Польши и спасла его деда.

Уже месяц польские СМИ берут интервью и комментарии у обширного пула экспертов — политологов, писателей, блогеров — на одну тему: критика президента России, «посмевшего» усомниться в резолюции ЕС, которая уравняла нацистский режим в Германии и советский строй, который уничтожил нацизм в Европе. До сих пор польские эксперты справлялись с этой задачей, однако сегодня портал interia.pl опубликовал интервью с известным в стране политологом Вавжинцем Конарским, и, как говорится, что-то пошло не так. Конарский сказал:

«Мою семью во время войны депортировали в северную Россию, поэтому я имею право вступить в этот негативный нарратив. Парадокс этой ситуации заключается в том, что наступательный поход Красной армии на Польшу и так далее фактически спасли нас от физического и биологического истребления, которое было бы осуществлено нацистской Германией. Это не должно быть забыто».

Далее профессор заявил, что сегодняшняя «агрессивная риторика» РФ является «следствием наших грехов».

«Я хочу, чтобы меня хорошо поняли — это не значит, что я оправдываю Россию. Я просто говорю, что ведение „диалога“, в котором одна сторона уменьшает роль другой, а другая делает то же самое из-за реванша, — это дорога, ведущая к повествовательному небытию», — подчеркнул Вавжинец Конарский.

По его мнению, сегодня необходим круглый стол историков, а возможно, и политиков из Польши и РФ — «именно для того, чтобы перестать выдвигать обвинения друг другу, потому что они не приведут ни к чему конструктивному».

«Россия — наша соседка, и с ней надо считаться. Я говорю это как внук военного поселенца из Волыни, который в 1940 году всей семьей был депортирован в Архангельск», — сказал профессор.

Стоит добавить, что варшавский профессор не одинок в выводах из своей личной истории. Корреспонденту EADaily в Калининграде не раз приходилось слышать от рядовых поляков слова благодарности Сталину за то, что их родных, проживавших на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, перед самой войной советское правительство выселило в Сибирь. Например, по словам жителя Щецина Валерьяна Лойко, его дядя до сих пор хранит как талисман сапоги, в которых ходил в Сибири.

«Мы уехали в Сибирь и остались живы, а те, кто остался здесь, того убили фашисты», — процитировал своего дядю Лойко.

Кроме того, с «польских» земель, которые 17 сентября 1939 года были возвращены в состав СССР, вглубь нашей страны были эвакуированы 120 тысяч детей вместе с семьями, благодаря этому все они были спасены от гитлеровцев. В распоряжении редакции EADaily есть письмо Геннадия Спиридонова, одного из жителей Зауралья, в семье которого во время Великой Отечественной войны жили поляки:

«Польских семей из Брест-Литовской области, по-моему, было семь, одну из них мама взяла к нам жить. В тесноте, но не в обиде. Мы с ними быстро сдружились, помогали, чем могли. Там был мал мала меньше. Мама давала им молоко, а они с нами делились посылками, которые получали через общество Красного Креста. Поляки в нашем огороде разработали участок брошенной земли и стали на нём выращивать овощи, вплоть до кукурузы. И так мы прожили в миру и согласии до освобождения Польши. Всем хватило горя и нужды, собирали гнилую картошку, колоски. Рожь, в основном, мололи на жерновах. Тяжело было, но жили дружно. После войны поляки вернулись на свою Родину, но не стали жить в советском Бресте, а перебрались в ПНР, и затем несколько раз приезжали в наше село Половинное навещать нас, Спиридоновых».

Польская семья, чья бабушка (пани Целя) ребёнком была эвакуирована в Половинное в годы Второй мировой войны. Фото из архива семьи Спиридоновых.

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