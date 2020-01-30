Россия одержала победу в тяжбе с хозяином Latvijas Balzams

Forbes.ru, 29 января, 2020

Миллиардер Юрий Шефлер, опосредованный владелец Latvijas Balzams, должен будет выплатить РФ всю прибыль, полученную от продажи производимой в Латвии водки «Столичная» в Бенилюксе за более чем 20 лет. Так решил Верховный суд Нидерландов. Судебная тяжба за бренд между Россией и бизнесменом тянется с начала века.

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе компаний SPI Group миллиардера Юрия Шефлера, пишет Financial Times. Это ключевая победа в одном из самых длительных в истории конфликтов за товарный знак, отмечает газета.

Суд отклонил апелляцию SPI Group на решение 2018 года, которым компании запрещалось продавать водку под спорными брендами в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Он также потребовал, чтобы SPI выплатила РФ сумму, равную полученной ею прибыли от продажи «Столичной» и «Московской» в Бенилюксе с 1999 года. Еще €145 000 SPI Group должна заплатить РФ для покрытия издержек.

Группа компаний подчеркнула, что изучит возможности для правовой защиты «на уровне Евросоюза». Она раскритиковала суд за то, что ей не позволили представить некие доказательства, которые «замалчивались нашими оппонентами в течение многих лет». «Эти документы демонстрируют, что решение, вынесенное в отношении Spirits [входящей в SPI компании Spirits International] более 10 лет назад не имело под собой базы и было бы отменено, если бы не рассмотренные доказательства были изучены. Это настоящая судебная ошибка», — сообщила SPI.

Юрий Шефлер судится с Россией за право использовать бренд «Столичная» около 20 лет. В 1997 году он стал президентом государственной структуры «Союзплодоимпорт», которая владела брендами «советских» водок («Столичная», «Московская», «Русская» и т.д.). Шефлер создал компанию с почти идентичным названием, «Союзплодимпорт», которая приобрела у «Союзплодоимпорта» права на 43 бренда, включая водки «Столичная» и «Московская», за $300 000. Впоследствии Счетная палата пришла к выводу, что справедливая цена за бренды — $400 млн. В 2001 году Высший арбитражный суд РФ признал право государства на владение брендами «советских» водок. «Права всегда принадлежали российской государственной компании. Это подтвердили 7 судов Нидерландов за последние 17 лет», — сообщил «Союзплодимпорт» Financial Times.

FT отмечает, что суд в Гааге в июне рассмотрит другое дело о запрете продажи группой SPI водки в 13 странах Евросоюза. Судебные тяжбы также продолжаются в США и Австралии. Верховный суд Австрии дважды выносил решение в пользу России, а SPI выигрывала дела в Греции и Бразилии.

В данный момент Шефлер находится за границей владеет по всему миру — у него есть дома в Лондоне и Майами, вилла на Лазурном Берегу, два особняка в Юрмале. Миллиардер также имеет гражданство Великобритании. В начале 2000-х против Шефлера возбудили уголовное дело о контрабанде алкоголя и организации преступного сообщества. Его объявили в розыск и заочно арестовали, однако впоследствии все пункты обвинения были сняты.

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