Мальчик увидел, как из шкафа вылезли «Кукольные люди»

"Мне было семь лет, когда я впервые столкнулся со сверхъестественным. Это был Новый Орлеан, 1991 год. В тот день мне очень не хотелось идти утром в школу и я заявил, что я заболел, после чего мне разрешили остаться дома под присмотром бабушки.

Я лежал на диване в гостиной, когда моя бабушка спустилась со второго этажа, собрала сумку, взяла ключи, а потом вышла из дома в магазин. Я услышал как на улице она завела свою машину и уехала. Дома, кроме меня, никого больше не было, поэтому я наконец прекратил притворяться больным и открыл глаза.

И тут раздался странный скрип. Он шел со стороны пристройки к гаражу, которую сделал мой дедушка. Там стоял диван, бар с алкоголем, шкаф, а также большая стереосистема.

Скрип шел от шкафа и я, лежа на диване в гостиной, мог отлично видеть как одна дверца в нем медленно открывается. Это не было случайностью, я это понимал, поэтому мои глаза от изумления широко распахнулись. Я ощущал чье-то присутствие, а потом я отчетливо услышал голосок, который спросил "Она ушла?".

Персонаж детского телешоу "Улица Сезам"

Я до сих пор отчетливо помню, как он звучал, его звук словно отпечатался в моих костях. Это был особенный голос, необычный и словно вибрирующий на конце каждого слова. Повторить я его, увы, потом так и не смог, но я его отлично запомнил.

Потом из-за шкафа начало что-то высовываться. Это существо было по высоте меньше, чем дверная ручка, а внешне оно выглядело так нелепо и даже смешно, словно это был персонаж передачи "Улица Сезам". У него была неяркая светло -розовая "кожа", на "лице" блестящий крупный черный "нос" и такие же блестящие черные глаза, а на самой верхушке головы, похожей по форме на мяч для американского футбола, торчал клочок волос.

Единственное разительное отличие этого существа от куклы из телешоу было то, что я ясно видел его ножки. И эта деталь так сильно очаровала семилетнего меня, что я захотел поближе подойти к этой "куколке". Моя страх полностью пропал, его перевесило любопытство.

Но потом раздался еще один голос и услышав его я снова застыл на месте. Этот новый голос был не похож на первый голосок, он был ниже и совсем странным, люди не издают такие звуки. Больше всего это было похоже на очень грубое низкое "мммммм".

К тому времени первая куколка совсем вышла из-за двери шкафа и тут же из-за двери появилась вторая куколка. Похожая на первую, но с иной формой головы. И очень -очень быстро они обе скрылись за диваном, стоящим рядом со шкафом.

Тут мой страх снова утих и я снова ощутил сильное любопытство. Я наконец слез со своего дивана и осторожно на четвереньках начал подползать к пристройке. Я заметил как за задником дивана торчат маленькие ножки в джинсе (обе куколки были одеты в джинсовую одежду).

Рисунок увиденных существ, созданный другом автора по его просьбе

Я остановился, когда между мной и куколкой было всего несколько дюймов, просто не мог заставить себя подползти еще ближе. Потом я протянул свою руку, коснулся ею спины куколки и робко прошептал "Эй…".

В следующее мгновение я заметил как на меня уставились большие темные кукольные глазки и я уже было собрался сказать что-то еще, как кукла ударила своей ручкой по моей руке. Это был такой сильный и жесткий удар, что у меня на коже появилась кровоточащая ссадина.

После этого у меня в голове уже не было никаких мыслей, я просто быстро пополз к боковой двери во двор, а потом выбежал на газон и сидел там, пока моя бабушка наконец не вернулась из магазина.

Уже выходя из своей машины она заметила меня и начала ругать за то, что я вышел из дома на улицу. Но потом она заметила мое напуганное лицо и начала спрашивать что случилось. Я не сразу ей рассказал, в свои семь лет я уже понимал, что таких вещей как живые куклы не существует.

Но потом она спросила у меня где я так умудрился пораниться до крови и я уже не выдержал, я кратко и быстро пояснил ей все. Я даже признался, что я на самом деле не болен, а просто притворился, чтобы не пойти в школу.

Бабушка меня успокоила, сказала, что я просто заметил дурной сон и что ничего такого на самом деле там нет. И я принял ее версию, а через неделю после этого уже почти не помнил ничего. Но сейчас я помню эту историю и все время задаюсь вопросом о том, что это было. Сон? Галлюцинация? Или в том шкафу в дедовой пристройке и правда жили эти куколки? "

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