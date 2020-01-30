Главные признаки того, что в вашем доме завелась вредная аномальная сущность

Можно относиться к этому с иронией, мол кино оно и есть кино, но и в реальной жизни огромное количество человек сталкивается с необъяснимыми аномалиями в своих домах и квартирах. Это можно понять, наткнувшись на очередной популярный пост с какой-нибудь страшной историей и прочитав комментарии к нему, в которых люди делятся подобным, но уже происходившим в их жизни.

Даже если отбросить часть этих историй как просто вымысел или игры воображения, их остается все еще очень большое количество. А если все возможные проверки не дают никакого ответа, то вероятнее всего в этом доме и правда живет что-то, причем вредное и очень опасное.

Пропажа и/или перемещение вещей

Это один из самых частых и распространенных признаков присутствия в доме враждебной потусторонней силы. Вы положили телефон, очки или ручку на диван минуту назад, но теперь этой вещи там нет. И вы ищите ее, ищите, а потом вдруг находите ее в туалете на крышке унитаза или в ванной в раковине. Но ведь вы туда не заходили за это время! Или же вообще никогда не находите этой вещи. Бывало такое с вами? Скорее всего да.

В народе для подобных явлений даже присказки придумали, вроде "черт, черт, поиграй да отдай". И иногда они срабатывают, вещь вскоре находится. Причем находится нередко там, где вы уже раз десять до того смотрели.

Есть такое явление как "замыленный глаз" (не официальное конечно же название). Чаще всего с ним сталкиваются люди творческих профессий, у которых кропотливая работа. Иногда от усталости они допускают совершенно очевидные и грубые ошибки, потому что просто не видели их. Смотрели, проверяли, но не замечали.

Именно таким "замыленным глазом" объясняют и случаи странной пропажи вещи и нахождения ее там, где уже не раз смотрели, но ничего не видели. Однако это объяснение не работает, если человек бодр, здоров, не перенапряжен и ничуть не устал, но у него все равно это случилось.

Опасно ли присутствие такого игривого "чертенка" в доме? На первый взгляд нет. Но если такое случается постоянно и вы нервничаете, тратите много сил на поиски пропавшей вещи и расстраиваетесь, не найдя ее, то задумайтесь над тем, что всё это как раз и затевалось для того, чтобы расшатать ваше душевное здоровье.

Проблемы с техникой и здоровьем

Если в вашей квартире постоянно происходят проблемы с техникой: она регулярно ломается, сбоит, быстрее, чем надо загрязняется и ржавеет, а объективных причин этому не найдено, то это еще один звоночек.

Дело в том, что аномальные сущности каким-то образом влияют на время, чаще всего ускоряя его течение. Именно поэтому в подобных аномальных квартирах и люди тоже начинают преждевременно стареть, у них раньше возникают старческие болезни, они рано седеют.

Один исследователь аномальных явлений как то даже подметил, что жильцы квартир, где были отмечены явления полтергейста, часто болели онкологическими заболеваниями, проблемами с кишечником, суставами, глазами. Причем эти проблемы начинались вскоре после того, как в их квартирах стали отмечаться эти явления.

Байки о том, что нечисть может "высасывать" из людей жизненную силу, после чего люди начинают хиреть, болеть, а то и умирают, ходили еще многие века назад. Тогда это правда объясняли порчей, сглазом и прочим колдовством, в чем обвиняли ведьм.

Следы призраков

Призраки, выглядящие как полупрозрачные человеческие фигуры, столь частые в фильмах ужасов, на самом деле одно из самых редких явлений в реальной жизни. Эзотерики объясняют это тем, что след человеческого духа, задержавшегося в материальном мире после смерти тела, крайне сложно увидеть даже частично, наш мир в целом и человеческий глаз в частности просто не созданы для восприятия таких материй.

Призраков куда чаще можно зафиксировать на чувствительную фото или видео технику, но и там если виден реальный и четкий полупрозрачный силуэт, то знайте, это на 90% подделка. А вот странные белесые полосы или дымка в комнате, где никто не курил в момент съемки, или летающие белесые шарики, ничуть не похожие на насекомых, это то самое.

Часто "шарики, полосы или дымка" присутствуют на фотографиях, сделанных в помещениях, где люди жаловались на странные ощущения присутствия кого-то постороннего, тот самый "взгляд в спину".

Еще одним следом присутствия призраков являются необычные звуки при полном отсутствии наблюдаемого объекта, который мог бы их издавать. Чаще всего это звуки шагов, иногда кашель, шумное дыхание, негромкие голоса, в основном с неразборчивой речью.

По одной из теорий эти "звуки невидимок" принадлежат не призракам, а просто просачиваются в наше измерение из прошлого, того времени, где реальный человек ходил, кашлял и разговаривал. Причем подобные "щели", через которые они приходят, так же негативно влияют на атмосферу, потому что нарушают пространственно-временной слой.

Поведение домашних животных

О том, что иногда кошки могут смотреть в пустую стену, словно видят там что-то или кого-то, слышали многие. А некоторые видели такое и у себя дома. По словам ученых, животные и в самом деле могут видеть то, что недоступно глазу человека, но что они видят, мы до сих пор не знаем, можем лишь предполагать.

Хуже всего, если кошка или собака не просто смотрят на что-то в углу или на стене, а когда они выказывают признаки страха перед этим: кошка шипит и выгибает спину, собака скулит и поджимает хвост. Что может так сильно напугать животное? То, что выглядит опасным. А если оно опасно для них, оно может быть опасным и для человека.

Негативная энергия, идущая от нечистой силы, влияет и на кошек с собаками. Есть история о том, что в одной квартире в 5-этажном доме где-то в России регулярно умирали кошки. Жили в квартире две женщины, обе очень любили животных, брали с улиц котят, выхаживали их, кормили здоровой пищей, вовремя возили к ветеринару. Но кошки все равно жили максимум 2-3 года.

Первые пару лет кошки у них жили вполне нормально, но потом начинали слабеть, худеть, отказывались от еды и в конце концов умирали. Ветеринары не могли понять причину смерти животных, но все закончилось лишь когда эти женщины переехали в новую квартиру.

Позже они случайно узнали, что в том доме, где они жили ранее, в 1950-х годах существовала "нехорошая квартира", где постоянно от разных болезней умирали люди. Потом эту квартиру на 1 этаже заняли под магазин и байки про странные смерти забылись. А квартира этих женщин была как раз прямо над этим магазином.

После этого те женщины стали верить, что умирающие кошки забирали на себя всю негативную энергию, идущую от той квартиры, и защищали этим своих хозяек от болезней и смерти.

Плохие сны

Да, часто повторяющиеся сны со страшными вещами и преследованиями тоже могут быть признаком того, что рядом с вами живет злой "барабашка". Особенно, когда ранее вы такие сны видели редко, а потом в какой-то момент они стали сниться вам почти каждую ночь.

Многие исследователи аномальных явлений считают, что нечистая сила питается человеческим страхом, то есть чем больше вам страшно, тем они "сытнее". А если человек оказывается слишком стойким и его не получается пугать в сознательном состоянии, они проникают в его сны.

Из-за частых кошмаров психика даже самого стойкого человека рано или поздно начинает страдать и тогда он становится доступен им и в осознанном состоянии, после чего начинает слабеть и болеть, так как из него по полной выкачивают жизненную энергию.

Врачи часто сталкиваются с подобными больными, прописывая им снотворное или успокаивающие лекарства, и это, к слову, решает часть проблемы, но не убирает ее до конца. Едва такой человек почувствует себя лучше и перестанет пить таблетки, как все начнется по новой.

Помочь тут и в других описанных выше случаях может либо смена квартиры, либо надо попробовать как-то очистить квартиру. Можно, к примеру, окурить ее дымом от шалфея, шалфей издревле считался хорошим средством борьбы с нечистью. Также можно попробовать развесить в комнатах высушенную полынь, это тоже очень хорошее средство, которое еще многие века назад применялось славянскими народами для борьбы с бесами, сглазом и порчей.

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