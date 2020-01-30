Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Трансплантолог Михаил Каабак единственный в России проводит операции новорожденным.

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против руководителя отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака. Этот врач спас жизни сотен нуждающихся в пересадке почек детей. Информацию о возобновлении уголовного дела против него порталу «Такие дела» подтвердил сам Каабак.

В разговоре с изданием его адвокат Людмила Осинина подчеркнула, что новое рассмотрение дела — это позитивный процесс, который может означать, что вскоре оно может быть закрыто.

Ранее издания «Медвестник» и Vademecum сообщали об этом со ссылкой на решение управления Следственного комитета по Москве от 9 января 2020 года. В документе говорится, что отдел по расследованию особо важных дел признал решение о приостановке следствия преждевременным и незаконным, а само дело требует дорасследования.

Дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая за собой смерть человека») против хирурга было возбуждено в 2016 году после жалобы матери прооперированного им 16-летнего мальчика. В 2012 году ему удалили пересаженную почку, родительница отказалась от восстановления функций трансплантата и от диализа, семья уехала домой. Вскоре подросток скончался.

В основу обвинения в халатности легло «ошибочное заключение» главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье. В нем сказано, что используемый Каабаком препарат алемтузумаб не прошел клинические испытания в России и не включен в международные клинические рекомендации. Новая экспертиза в 2019 году продемонстрировала, что ребенка лечили правильно и в полном объеме. Препарат оказался протестирован и был рекомендован к использованию в других государствах.

Трансплантолог Михаил Каабак – это единственный врач в России, который проводит такие операции новорожденным. Осенью 2019 года его уволили из Национального центра здоровья детей. После мощного общественного резонанса его восстановили в должности.

Ранее Министр Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака на работу в детский медцентр.

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