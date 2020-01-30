Режиссер Александр Боголюбов попал в московскую больницу

Известный режиссер Александр Боголюбов был госпитализирован в Москве. Неприятное известие сообщил его сын – актер и телеведущий Оскар Кучера.
По словам знаменитости, его отец пробудет в больнице до понедельника, 3 февраля. Телеведущий не стал уточнять причину госпитализации. «Надеюсь, на поправку идет уже», – приводит слова Оскара Кучеры телеканал «360».
Напомним, Александр Боголюбов окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. Он работал над такими мультфильмами, как «Приключения Незнайки» и «Волшебник Изумрудного города», сообщает «Пятый канал».
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