Эксперты выявили самые загрязненные микробами места в поездах

Эксперты интернет-издания Travelbook выявили самые загрязненные микробами места в поездах. Это было сделано из-за возникшей паники вокруг распространения коронавируса.

По результатам исследования выяснилось, что наиболее загрязнены микробами поезда в вечернее время. Наибольшее количество патогенов обнаружили на сидениях и подголовниках. Дверные ручки туалетов и складные столы оказались намного чище. Это объясняется тем, что обработку сидений проводят лишь раз в несколько недель, а не ежедневно. В Travelbook отметили, что для паники нет причин, поскольку полученные результаты находятся в норме, и их не нужно классифицировать как тревожные.

В 2018 году исследователи Университета Фридриха Шиллера уже проводили исследования по обнаружению опасных микробов в салонах самолетов. Результаты показали, что на борту авиалайнеров собираются патогены из разных уголков нашей планеты. Это и MRSA-бактерии, перед которыми бессильны антибиотики, и кишечная палочка, вызывающая сильную диарею, и норовирусы. В итоге результаты полностью совпали с данными, представленными экспертами Travelbook. Таким образом, наиболее заселенными местами оказались ремни безопасности, сидения, подголовники, складные столы.

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