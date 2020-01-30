Уварова и Бортич рискнули изменить свой образ ради роли в кино

Некоторые актрисы решились серьезно изменить свой образ ради ролей в кино, принесших им высокую популярность. Это касается Нелли Уваровой и Александры Бортич, перемены во внешности которых помогли им завоевать любовь поклонников.

Нелли Уварова изменила свой стиль ради одной из главных героинь сериала «Не родись красивой» Кати Пушкаревой. Эту девушку до сих пор любят многие зрители. Стоит вспомнить фильм «Я худею» с Александрой Бортич в главной роли. Для ее получения актрисе пришлось набрать более 20 кг лишнего веса. Результат превзошел любые ожидания, а картина стала самой кассовой за прошедшее 10-летие. Зрители помнят Полину Максимову в проекте «Без меня», для которого она сбросила 12 кг и обрезала свои длинные локоны. Лента оказалась одной из лучших премьер прошлого года и прославила артистку.

Марина Кожевникова также изменила свой образ ради роли в кино под названием «Батальонъ». Знаменитость пожертвовала своими волосами и не зря, ведь кассовый сбор драмы превысил около 9 млн долларов. Вера Сотникова должна была набрать 15 кг и стать брюнеткой ради главной героини сериала «Людмила». Фанаты проекта 2013 года до сих пор вспоминают его, как самый настоящий и эмоциональный за последнее время.

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