IKEA закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

Шведская торговая сеть IKEA временно закрывает все магазины в Китае из-за распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, заявили в компании.
«После приостановки работы некоторых торговых центров и сокращения рабочих часов IKEA решила временно прекратить работу всех офлайн-магазинов сети в Китае с 30 января 2020 года», – передает ТАСС текст заявления.
Как отмечается, о времени возобновления работы торговых точек будет объявлено отдельно.
IKEA распространяет свою продукцию в Китае через 30 магазинов, в которых работают 14 тыс. человек.
В четверг сообщалось, что офисы Google в Китае приостанавливают работу из-за распространения коронавируса.
Тем временем число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек.
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