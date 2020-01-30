IKEA закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

Шведская торговая сеть IKEA временно закрывает все магазины в Китае из-за распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, заявили в компании.

«После приостановки работы некоторых торговых центров и сокращения рабочих часов IKEA решила временно прекратить работу всех офлайн-магазинов сети в Китае с 30 января 2020 года», – передает ТАСС текст заявления.

Как отмечается, о времени возобновления работы торговых точек будет объявлено отдельно.

IKEA распространяет свою продукцию в Китае через 30 магазинов, в которых работают 14 тыс. человек.

В четверг сообщалось, что офисы Google в Китае приостанавливают работу из-за распространения коронавируса.

Тем временем число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек.





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