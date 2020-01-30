Алена Шишкова призналась, что ее выгоняли из школы

Алена Шишкова призналась, что ее выгоняли из школы

30.01.2020, 7:04, Разное

Алена Шишкова сообщила, когда-то ее отчисляли из школы. Модель считает, что тогда ее поведение было хулиганским.
Алена Шишкова в своем Instagram признается, в школе имела проблемы с поведением. Она вспомнила, как мазала кетчупом стол преподавателя и склеивала классный журнал. Мать тогда вызывали к директору, после вопроса об отчислении она сменила место учебы. Модель умеет писать обеими руками, чему она научилась в школе.

Поклонники стали спрашивать о жизни модели в сторис и под постом, на все вопросы Алена Шишкова старалась отвечать честно. Она призналась, что никогда не была на дойке коровы, не пробовала тараканов и не играла на арфе. Знаменитость смогла пройти всю игру GTA и ходила на тайский бокс, но после окончания школы бросила. Дочку Алена Шишкова водит на всякие кружки, чтобы она сама выбрала занятие для души. Также модель поделилась историей, что когда-то накрасила губы своему парню, отчего он сильно обиделся.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Северодвинске зрители отстояли независимое телевидение, «оскорбившее» губернатора. «40 лет уж нам поет Алла Пугачева… Мы не сменим Рэдфорда на Вову Соловьева», — к защите любимого ведущего северодвинцы подошли креативно. Алексей Рэдфорд — редактор «Эха Москвы. Северодвинск», который часто появляется в эфире телеканала СТВ24 (радиостанция и телеканал входят в единый холдинг). А защищать его и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика