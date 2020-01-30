Алена Шишкова призналась, что ее выгоняли из школы

Алена Шишкова сообщила, когда-то ее отчисляли из школы. Модель считает, что тогда ее поведение было хулиганским.

Алена Шишкова в своем Instagram признается, в школе имела проблемы с поведением. Она вспомнила, как мазала кетчупом стол преподавателя и склеивала классный журнал. Мать тогда вызывали к директору, после вопроса об отчислении она сменила место учебы. Модель умеет писать обеими руками, чему она научилась в школе.

Поклонники стали спрашивать о жизни модели в сторис и под постом, на все вопросы Алена Шишкова старалась отвечать честно. Она призналась, что никогда не была на дойке коровы, не пробовала тараканов и не играла на арфе. Знаменитость смогла пройти всю игру GTA и ходила на тайский бокс, но после окончания школы бросила. Дочку Алена Шишкова водит на всякие кружки, чтобы она сама выбрала занятие для души. Также модель поделилась историей, что когда-то накрасила губы своему парню, отчего он сильно обиделся.

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