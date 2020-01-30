ПАСЕ согласовала механизм реагирования на нарушение устава

Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы может быть активирован лишь в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ПАСЕ, следует из резолюции, одобренной участниками зимней сессии.

«Учитывая, что в конечном счете эта процедура может привести к решению действовать в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы (определяющей приостановку участия в работе и порядок выхода страны из организации – прим. ВЗГЛЯД), <…> лишь самые серьезные нарушения основных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы, <…> могут обосновать решение ассамблеи инициировать дополнительную совместную процедуру относительно страны-участницы», – передает ТАСС текст документа.

«Для повышения легитимности решения ПАСЕ <…> потребуется двойное большинство, то есть две трети от общего количества поданных голосов, эквивалентное не менее трети от общего числа участников ассамблеи с правом голоса», – говорится в резолюции.

Помимо этих условий в документе раскрывается порядок действий депутатов и председателя ПАСЕ, если инициировать процедуру решит именно этот орган Совета Европы.

Как отмечается в резолюции, главная цель трехстороннего механизма заключается в том, чтобы «на основе конструктивного диалога и сотрудничества обеспечить выполнение страной-участницей своих обязательств перед организацией и соответствие ее принципам во избежание применения санкций».

В резолюции указано, что процедура будет лишь дополнением к уже существующим правилам и положениям, основанным на декларации Комитета министров от 1994 года о соблюдении обязательств всеми участниками СЕ.

Если ПАСЕ, Комитет министров или генеральный секретарь СЕ все же решат запустить данный механизм, то сразу после этого состоится встреча председателей первых двух органов с генсеком СЕ и в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена миссия высокого уровня для обсуждения разногласий. Если компромисс найти не удастся, то в следующие восемь недель генсек СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия Комитетом министров.

На финальном этапе, если все три стороны не придут к выводу, что государство-участник урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, Комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ. Если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены. Если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в СЕ.

Как сообщил во время дебатов представитель делегации России, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, доклад «не в полной мере соответствует тому, что было достигнуто [на встрече министров стран – членов СЕ в мае прошлого года] в Хельсинки».

При этом РФ отозвала поправки, которые подготовила для доработки документа.

В среду ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме, а комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.

Перед этим Толстой по итогам голосования был избран вице-спикером ПАСЕ.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Более семи тысяч человек заражены. Об этом говорится на сайте Национального комитета по делам здравоохранения Китая. Заболевания зафиксировали во всех регионах Китая, включая Тибет. Накануне ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского […]