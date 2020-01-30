Небензя напомнил авторам «сделки века» об оккупации Израилем Голан

Американским авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию не следует забывать о том, что Голанские высоты являются сирийской территорией, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Комментируя опубликованное США «видение ближневосточного урегулирования», Небензя отметил, что на «картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля».

Небензя подчеркнул, что СБ ООН «не признает суверенитет Израиля над Голанами», которые «являются незаконно оккупированной сирийской территорией», передает РИА «Новости».

Напомним, была опубликована предложенная США карта новых границ Израиля и Палестины. На ней сирийские Голаны отмечены как территория Израиля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложенной Вашингтоном «сделке века».





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Последнее: Американским авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию не следует забывать о том, что Голанские высоты являются сирийской территорией, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Комментируя опубликованное США «видение ближневосточного урегулирования», Небензя отметил, что на «картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля». Небензя подчеркнул, что СБ ООН «не признает суверенитет Израиля над Голанами», которые «являются […]