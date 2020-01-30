Небензя напомнил авторам «сделки века» об оккупации Израилем Голан

Небензя напомнил авторам «сделки века» об оккупации Израилем Голан

30.01.2020, 6:30, Новости дня

Американским авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию не следует забывать о том, что Голанские высоты являются сирийской территорией, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Комментируя опубликованное США «видение ближневосточного урегулирования», Небензя отметил, что на «картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля».

Небензя подчеркнул, что СБ ООН «не признает суверенитет Израиля над Голанами», которые «являются незаконно оккупированной сирийской территорией», передает РИА «Новости».

Напомним, была опубликована предложенная США карта новых границ Израиля и Палестины. На ней сирийские Голаны отмечены как территория Израиля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложенной Вашингтоном «сделке века».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американским авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию не следует забывать о том, что Голанские высоты являются сирийской территорией, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Комментируя опубликованное США «видение ближневосточного урегулирования», Небензя отметил, что на «картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля». Небензя подчеркнул, что СБ ООН «не признает суверенитет Израиля над Голанами», которые «являются […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика