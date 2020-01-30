В Google показали долгожданную функцию диалера для ОС Android

В Google показали долгожданную функцию диалера для ОС Android

30.01.2020, 6:21, Разное

Специалисты из Google показали долгожданную функцию диалера для ОС Android. Уже в скором времени смартфоны Pixel будут полноценно поддерживать эту опцию.
Известно, функцию диалера производитель Android не включают в состав мобильной операционной системы уже давно. Тем не менее, вскоре она может появиться официально. В настоящий момент опционал тестируется, и некоторые владельцы смартфона Pixel 4 могут опробовать новинку уже сегодня. Для этого нужно просто запустить данное приложение, и запись телефонного разговора начнётся. После окончания беседы она автоматически будет сохранена в библиотеке в соответствующем разделе. Пользователь сможет по своему усмотрению распоряжаться аудиофайлом, в том числе отправлять его в мессенджерах или публиковать в социальных сетях. При этом известно, в начале разговора оба абонента получат от дилера сигнал о начале записи, а это не соответствует самой цели подобной программы.

В Google отмечают, в скором времени функция станет общедоступной, но использовать её анонимно смогут лишь в тех странах, где это не запрещено законом. РФ не попадает в этот список, так как запись беседы с человеком без его ведома расценивается, как преступление. При этом известно, большинство компаний из Китая, выпускающих гаджеты и применяющих ОС Android с собственной оболочкой, встраивают автоматический диалер.



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Последнее: Специалисты из Google показали долгожданную функцию диалера для ОС Android. Уже в скором времени смартфоны Pixel будут полноценно поддерживать эту опцию. Известно, функцию диалера производитель Android не включают в состав мобильной операционной системы уже давно. Тем не менее, вскоре она может появиться официально. В настоящий момент опционал тестируется, и некоторые владельцы смартфона Pixel 4 могут […]

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