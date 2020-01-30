Впервые с 1997 года Boeing понесла убытки в годовом исчислении

Впервые с 1997 года Boeing понесла убытки в годовом исчислении

30.01.2020, 6:19, Новости дня

Американская корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки в годовом исчислении, чистый убыток составил 636 млн долларов, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2019 года.

Годовая выручка Boeing снизилась на 24% – до 76,559 млрд долларов. В 2018 году выручка была 101,127 млрд долларов, а чистая прибыль – 10,46 млрд долларов, передает ТАСС.

В 2019 году операционные убытки составили 1,975 млрд долларов, в 2018 году доходы превысили расходы на 11,987 млрд долларов.

Сообщается, что портфель невыполненных заказов составляет 463 млрд долларов. В эту сумму входят 5,4 тыс. пассажирских самолетов.

Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун заявил, что приоритетом компании является «возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX», а также «восстановление долгосрочного доверия пассажиров к бренду».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки в годовом исчислении, чистый убыток составил 636 млн долларов, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2019 года. Годовая выручка Boeing снизилась на 24% – до 76,559 млрд долларов. В 2018 году выручка была 101,127 млрд долларов, а чистая прибыль – 10,46 млрд долларов, передает ТАСС. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика