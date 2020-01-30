Впервые с 1997 года Boeing понесла убытки в годовом исчислении

Американская корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки в годовом исчислении, чистый убыток составил 636 млн долларов, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2019 года.
Годовая выручка Boeing снизилась на 24% – до 76,559 млрд долларов. В 2018 году выручка была 101,127 млрд долларов, а чистая прибыль – 10,46 млрд долларов, передает ТАСС.
В 2019 году операционные убытки составили 1,975 млрд долларов, в 2018 году доходы превысили расходы на 11,987 млрд долларов.
Сообщается, что портфель невыполненных заказов составляет 463 млрд долларов. В эту сумму входят 5,4 тыс. пассажирских самолетов.
Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун заявил, что приоритетом компании является «возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX», а также «восстановление долгосрочного доверия пассажиров к бренду».
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Последнее: Американская корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки в годовом исчислении, чистый убыток составил 636 млн долларов, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2019 года. Годовая выручка Boeing снизилась на 24% – до 76,559 млрд долларов. В 2018 году выручка была 101,127 млрд долларов, а чистая прибыль – 10,46 млрд долларов, передает ТАСС. […]
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