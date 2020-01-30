Директор школы дал советы родителям школьников

Проблем с учебой и плохое поведение в школе можно предотвратить, если родители станут соблюдать определенные правила. Директор школы дал советы, которые помогут предупредить трудности.

Дети любят своих родителей, которые служат для них примером. Агрессия, грубые слова или вежливость школьники несут с семьи, поэтому нужно подавать положительный пример наследникам. Стоит также показывать детям, как они дороги. Речь не идет о словах любви и подарках, просто можно отключить телефон и спросить ребенка, что хорошего в школе, порадоваться успехам, дать совет.

Директор школы напоминает, что дети должны высыпаться. Нужно следить о времени засыпания ребенка, проверить выключены ли гаджеты. Также детям нужно составлять сбалансированный рацион питания. Перед школой ребенок обязательно должен завтракать, а на протяжении дня делать перекусы.

Родители должны быть готовы к тому, что не всегда все станет проходить гладко. Не следует откладывать важный разговор с ребенком, нельзя срываться на крик среди школьного коридора или на улице. Отец и мать всегда должны с готовностью включаться в обсуждение любого вопроса.

Бывают случаи, что ребенок подвергается травле. Не стоит вести войну с родственниками обидчика, нужно поддерживать своего ребенка и разъяснить конфликт только в присутствии обеих сторон, рассказывать о доброте, о пользе помощи другим людям, учить не держать зла.

Также не стоит слепо верить рассказам детей о школе. Ребята хорошо умеют снимать с себя вину, поэтому всегда нужно прояснять ситуацию. Нельзя резко высказываться о школе в социальных сетях. Если информация окажется непроверенной, то это не поможет решить проблему. Родителям нужно помнить, что социальные сети несут опасность школьникам, поэтому рекомендуется удалить сомнительные приложения и поговорить с ними о безопасности. Родителям придется расплачиваться за то, что разрешают не делать домашние задания, не верят учителям о работе их чада на уроках, всегда находят оправдание поступкам детей, даже если они виноваты. В итоге, дети начнут также вести себя дома, обманывать и не слушать старших.

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Последнее: Проблем с учебой и плохое поведение в школе можно предотвратить, если родители станут соблюдать определенные правила. Директор школы дал советы, которые помогут предупредить трудности. Дети любят своих родителей, которые служат для них примером. Агрессия, грубые слова или вежливость школьники несут с семьи, поэтому нужно подавать положительный пример наследникам. Стоит также показывать детям, как они дороги. […]