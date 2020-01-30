Дело экс-президента Армении Саргсяна направлено в суд: его обвиняют в растрате средств бюджета

Генпрокуратура Армении утром 29 января подтвердила обвинительное заключение по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и направила дело в суд. Саргсян проходит по тому же делу, что и бывший министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян, предприниматель Барсег Бегларян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян и бывший начальник управления растениеводства Геворг Арутюнян, сообщает армянская служба Радио Свобода.

Саргсяна обвиняют в краже из государственного бюджета почти полмиллиарда драмов (более $1 млн). Следствие полагает, что Саргсян являлся организатором схемы, в рамках которой выделялись субсидии на поставку дизтоплива фермерам. Бывшему президенту и другим фигурантам предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.38-179 УК Армении («Соучастие в присвоении или растрате»). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Саргсян отрицает вину по предъявленным обвинениям, а его адвокаты утверждают, что бывший президент подвергается политическим преследованиям.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении два срока и более 10 лет. Согласно Конституции Армении, президент может избираться только на два срока. Пытаясь удержать власть, Саргсян и возглавляемая им правящая Республиканская партия в 2015 году провели конституционную реформу. Она передала всю полноту власти в стране премьеру, которого назначает парламент (Национальное собрание) Армении. Пост президента после реформы стал, по сути, декоративным.

Настаивая на реформе, Саргсян пообещал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера после окончания второго президентского срока. Но нарушил обещание. В апреле 2018 года парламент утвердил Саргсяна премьером страны, а президент Армении уже через пару часов подписал указ о его назначении. Это решение стало началом массовых протестов в Армении, которые переросли в «бархатную революцию».

После массовых протестов Саргсян подал в отставку с поста премьера, заявив, что «ошибся». Возглавляемая им Республиканская партия не прошла в парламент на новых выборах, их выиграла оппозиция во главе с Николом Пашиняном. После прихода Пашиняна к власти на многих родственников и соратников Саргсяна были заведены уголовные дела.

Под следствием сегодня находятся следующие близкие родственники экс-президента Армении:

Айк Саргсян, второй сын брата президента Александра Саргсяна. Он обвиняется в покушении на убийство, но освобожден под залог.

Левон Саргсян, второй брат Сержа Саргсяна. Он обвиняется в неуплате налогов и незаконном обогащении и находится в розыске. Нарек – его сын.

Дочь Левона Ани проходит по тому же обвинению, что и отец, она находится под подпиской о невыезде.

Племянник Нарек Саргсян: на него было заведено уголовное дело о незаконном хранении и обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, а также несколько других дел.

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