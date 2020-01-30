“Так будет с каждым!”

Все, что нужно знать рано утром 30 января
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Последнее: Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы может быть активирован лишь в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ПАСЕ, следует из резолюции, одобренной участниками зимней сессии. «Учитывая, что в конечном счете эта процедура может привести к решению действовать в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы (определяющей […]
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