Мнение: Путин конфискует пенсии

Пропаганда нового гарантированного пенсионного плана (ГПП) набирает обороты.

Напомним, что ГПП должен прийти на смену нынешней «замороженной» системе накопительной пенсии. Смысл менять шило на мыло? Просто: (https://t.me/SerpomPo/4837) окончательно конфисковать «замороженные» накопительные пенсии и забрать 6% от зарплаты, которые сейчас идут на эти накопления, в бюджет. А в ГПП люди должны будут делать пенсионные накопления из своей текущей зарплаты.

Что бы там не говорил Путин про защиту пенсионных накоплений (https://t.me/SerpomPo/4887)— это очередной пенсионный дефолт с конфискацией в бюджет 8 трлн руб. денег граждан.

Но чиновники все время прячут этот смысл за всякими отвлекающими жестами — то якобы какие-то новые гарантии (на самом деле — нет), то обещают сделать пенсионные накопления собственностью граждан (нет, так и не сделали), то обсуждают тему снижения налога на негос.пенсии (его отменить надо полностью!). То теперь вот — расчеты некоей компании про то, что если платить 6% от зарплаты в течение 30 лет — то добавка к пенсии будет 16,5 тыс.р.

Ага. Это при доходности инвестирования этих средств в 6,7% годовых. Только вот:

1️⃣ Они забыли учесть инфляцию. А это, по планам правительства 4% в год. 2/3 доходности долой. Прибавка нынешними деньгами к пенсии уже не 16,5, а меньше 6 тыс.р. И ради этого 30 лет снижать свою зарплату на 6%? А еще они "забыли" дисконтировать будущий доход в текущий — операция становится откровенно убыточной по сравнению даже с депозитом в банке.

Почему аналитики не говорят про это? Они вообще не аналитики, если не знают таких вещей. Или они — откровенные жулики, если знают и сознательно обманывают людей, создавая иллюзию дохода там, где его в реальности нет.

2️⃣ Где они такую доходность видели? За 15 лет существования система пенсионных накоплений только проедала деньги людей (https://t.me/SerpomPo/2716) — доходность была ниже инфляции. Реальные убытки людей по итогам 2004-2018 годов — почти 1/6 накопленных денег.

Нет предела цинизму чиновников и обслуживающих их финансовых аналитиков. И все эти их расчеты — не более, чем еще один «фокус», отвлекающий внимание от сути пенсионного грабежа. Не поддавайтесь, следите за руками!

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американским авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию не следует забывать о том, что Голанские высоты являются сирийской территорией, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Комментируя опубликованное США «видение ближневосточного урегулирования», Небензя отметил, что на «картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля». Небензя подчеркнул, что СБ ООН «не признает суверенитет Израиля над Голанами», которые «являются […]