Мнение: Наступление в Идлибе. 30.01.2020

События в Идлибе развиваются очень быстро.

САА продвигаясь к северу от Маарат-ан-Нумана, взяла Хан-Собол и продвинулась до Таль-Мардиха, а это уже в 4-5 километрах от Саракиба. С потерей Саракаба, удержание куска территории к востоку от трассы Хама-Алеппо станет для боевиков фактически невозможным.

До столицы провинции Идлиб сегодня оставалось 19-21 километр.

Стоит отметить, что если САА в ближайшие 1-2 дня возьмут Джубас, то это откровет возможность выйти к трассе Латакия-Алеппо и перереразать сообщение между Саракибом и Джиср-аль-Шугуром, что резко ухудшит транспортную связность позиций боевиков в центральном Идлибе.

После взятия Хан-Тумана, основные бои к юго-западу от Алеппо развернулись вокруг важного холма и поселка Аль-Карраси, за который жаркие бои кипели еще в 2016 году, когда он переходил из рук в руки и в итоге остался за боевиками.

Боевики стремятся удержать Аль-Карраси, иначе посыпется весь фронт к югу от поселка. "Лива-аль-Кудс", "Хезбалла" и NDF помимо прямых атак, пытаются обойти Аль-Карраси, чтобы вынудить боевиков отступить.

Также отмечают, что в ходе боев 29 января был убит один из старших командующих "западного фронта" про-турецких боевиков Абу аль-Хомси.

Рашидин-4 пока держится, хотя он уже фактически находится в полуокружении. Боевики цепляются за него всеми силами, так как если его сдать, то посыпется и фронт к западу от Алеппо, хотя южнее Рашидина-4 уже фактически полноценная дыра во фронте.

В общем, фронт от Алеппо до Маарат-ан-Нумана у "Ан-Нусры" и Ко нынче представляет собой дырявое решето. С военной точки зрения, им конечно надо отходить и выстраивать новую линию обороны к западу от трассы Хама-Алеппо. Но есть и политические факторы связанные с Турцией, США, "Белыми касками", "Хим.оружием" и т.д., которые могут в ближайшие дни разыграть, чтобы попытаться замедлить разворачивающуюся катастрофу "зеленой революции".

Источник: Colonel Cassad

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