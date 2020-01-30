Экспериментальный спутник Пентагона вывели на орбиту с МКС

С борта МКС на орбиту выведен экспериментальный спутник STPSat-4, информирует НАСА.

Спутник выведен с использованием американской системы Cyclops. Он будет вести наблюдения для нужд военного ведомства США, передает ТАСС.

В частности, STPSat-4 собираются использовать для нескольких экспериментов, метеонаблюдений и проверки новых технологий.

В 2013 году был запущен STPSat-3.

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