Экспериментальный спутник Пентагона вывели на орбиту с МКС

Экспериментальный спутник Пентагона вывели на орбиту с МКС

30.01.2020, 5:26, Новости дня

С борта МКС на орбиту выведен экспериментальный спутник STPSat-4, информирует НАСА.

Спутник выведен с использованием американской системы Cyclops. Он будет вести наблюдения для нужд военного ведомства США, передает ТАСС.

В частности, STPSat-4 собираются использовать для нескольких экспериментов, метеонаблюдений и проверки новых технологий.

В 2013 году был запущен STPSat-3.



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