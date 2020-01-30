Носитель русского языка

Носитель русского языка

30.01.2020, 5:26, Разное

Комикс в «Новой газете».

Сотрудники Министерства культуры неправильно поняли нового министра. По сведениям наших источников, в этой форме Ольга Любимова ранее рассматривалась президентом как кандидат на пост министра иностранных дел.

Источник: Новая газета



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