Носитель русского языка

Комикс в «Новой газете».

Сотрудники Министерства культуры неправильно поняли нового министра. По сведениям наших источников, в этой форме Ольга Любимова ранее рассматривалась президентом как кандидат на пост министра иностранных дел.

Источник: Новая газета

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