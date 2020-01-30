Эвакуированные из Уханя американцы проведут 72 часа на военной базе в Калифорнии

Почти 200 граждан США, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, находящегося в эпицентре вспышки коронавируса, в среду прибыли на военную базу в Калифорнии, где они будут находиться в изоляции под присмотром медиков в течение как минимум 72 часов. Об этом в среду заявили представители министерства здравоохранения и социальных служб США.

Группа, состоящая преимущественно из дипломатов и членов их семей, была эвакуирована из Уханя чартерным рейсом, организованным правительством США. Самолет остановился на дозаправку на Аляске во вторник ночью, а затем вылетел на авиабазу резерва ВВС США Марч в 97 км к востоку от Лос-Анджелеса.

Все 195 пассажиров, прибывших на авиабазу, были проинспектированы представителями китайских властей и Госдепартамента перед посадкой на самолет в Ухане. Во время посадки на Аляске пассажиры вновь были проверены командой из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Все пассажиры добровольно согласились остаться в изолированном жилом помещении на военной базе, огражденном от персонала базы, сроком на 72 часа.

«Эти люди не находятся под федеральным карантином», — уточнил доктор Кристофер Брэйден, замдиректора Национального центра возникающих и природно-очаговых инфекционных болезней в составе CDC.

«Я лично поговорил с ними после того, как они вышли из самолета и просмотрел результаты их первой проверки. Они рады тому, что находятся здесь. Они очень охотно отвечали на все вопросы», — заявил Брэйден на пресс-конференции, которая состоялась в медицинском центре Риверсайдского университета, находящегося недалеко от военной базы.

Эвакуированные американцы, которые по прибытию в Калифорнию подверглись новой медицинской проверке, в течение ближайших трех суток будут проходить еще целый ряд обследований, включая сдачу анализов крови на наличие вируса, сообщили представители CDC.

Пока что ни у одного из пассажиров не были выявлены симптомы коронавируса. Во время обследования на Аляске пассажирам задавались вопросы с целью выявить факторы, которые могли повысить риск их заражения. У прибывших, в том числе, спрашивали, встречались ли они с людьми, у которых был диагностирован коронавирус, и не контактировали ли они с лицами, проживающими совместно с заболевшими людьми. Ни один из пассажиров не ответил утвердительно на эти вопросы, сообщила доктор Нэнси Найт, директор Отдела глобальной защиты здоровья в составе CDC.

Один из американцев, собиравшихся вылететь из Уханя в США, не был допущен на борт самолета, так как во время проверки у него была выявлена повышенная температура.

Чартерный самолет, вылетевший из Уханя, приземлился на базе ВВС США в Риверсайде, Калифорния

Предполагается, что эвакуированным американцам разрешат вернуться домой после истечения 72-часового срока – при условии, что у них не будут выявлены признаки инфекции, заявили в CDC.

Все люди, которые успешно пройдут медицинское обследование, и в крови которых не будет обнаружен вирус, будут считаться незаразными. Им будут разрешены поездки на общественном транспорте, заявил Брэйден.

По словам представителя CDC, на данный момент известно, что люди, заразившиеся вирусом, но не проявляющие внешних симптомов заболевания, не передают коронавирус окружающим.

Впрочем, власти будут продолжать «активное наблюдение» за всеми пассажирами в течение всех 14 дней инкубационного периода. В случае, если после возвращения домой у кого-либо из пассажиров проявятся симптомы коронавируса, эти люди будут изолированы.

Если у кого-либо из пассажиров в крови будет обнаружен вирус, их направят на лечение в карантин медицинского центра Риверсайд, а власти примут решение о том, какие меры необходимо будет принять в отношении других пассажиров уханьского рейса.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли люди, в чьей крови не будет обнаружен вирус, покинуть военную базу до истечения 72-часового срока, Найт заявила, что этот вопрос нужно «обсуждать на самом высоком уровне в правительстве США».

«Если мы посчитаем, что этот человек представляет опасность для общества, мы можем поместить его под личный карантин… Если мы посчитаем, что это рискованно, то у нас есть средства для защиты общества, и мы их используем», — добавил Брэйден.

На данный момент уханьский коронавирус был диагностирован в США у пятерых человек, никто из заболевших не умер, сообщили представители CDC. Помимо 195 пассажиров чартерного рейса из Уханя, проверку с подозрением на коронавирус сейчас проходят еще 165 человек.

«Нет никаких свидетельств передачи вируса от этих людей, поэтому риск для жителей Соединенных Штатов, по нашему мнению, незначителен», — добавил Брэйден.

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