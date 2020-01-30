Вдова первого супруга Маши Распутиной Светлана Истратова живет в нищете: «Моральных сил больше нет»

Вдова первого супруга Маши Распутиной пояснила журналистам, что живет в нищете. Кроме этого, Светлана Истратова страдает от проблем со здоровьем.

Владимир Ермаков ушел из жизни в 2017 году, и теперь его жена переживает серьезные трудности. 4-комнатную квартиру продюсера получили его дети Алексей и Лида, в связи с чем Светлана Истратова была вынуждена уехать в родной Орел, где проживает ее сын. Женщина долго не могла трудоустроиться и решила подработать в столице. Спустя какое-то время у нее началась аллергия на лице, которая никак не проходила. Деньги за отработанные смены россиянке никто не выплатил.

Вдове первого избранника Маши Распутиной помогли знакомые, которые нашли для нее жилье и одалживали то 200, то 300 рублей. Вскоре у экс-супруги продюсера заболел сын, поэтому она начала работать посудомойкой в столовой, но и там продержалась лишь несколько дней из-за плохих условий.

Женщина не хочет просить помощи у Распутиной, а виделись они лишь раз на съёмках передачи. В интервью Истратова рассказала, что буквально живет в нищете и не может найти работу по специальности.

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