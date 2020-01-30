Депутат Госдумы Морозов: санкции США не повлияют на работу «Гранд Сервис Экспресс»

Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам, считает, что очередные американские санкции не повлияют на работу российской компании "Гранд Сервис Экспресс". Ранее сообщалось, что эта компания, являющаяся оператором поездов дальнего следования в Крым, попала под санкции США. Маршрут поезда компании "Гранд Сервис Экспресс" проходит в том числе и по Крымскому мосту, напоминает РИА Новости.

США также ввели санкции против 8 граждан РФ и Украины: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, председателя законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совфеда от Севастополя Екатерины Албатаевой, главы севастопольского ЦИК Сергея Даниленко и его заместителя Лидии Басовой, секретаря ЦИК Екатерины Пырковой, а также против гендиректора "Гранд Сервис Экспресс" Александра Ганова.

Депутат Госдумы Морозов назвал введение санкций "очередным недружественным шагом" в отношении России. Он отметил, что введение дополнительных санкций – неконструктивная и бесперспективная мера. На работе "Гранд Сервис Экспресс" они не отразятся: железнодорожные перевозки осуществляются в пределах нашей страны, Вашингтон не может на них повлиять.

Источник: Вести

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