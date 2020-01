Трамп провел совещание по коронавирусу и направил в Китай экспертов

В Китае умерли еще 8 человек, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, число погибших составило 170 человек. Заражены 7711 человек.

Первый случай заболевания выявлен в Тибете, который оставался последним регионом Китая, не зараженным коронавирусом, передает РИА Новости.

Случаи заражения фиксируются по всему миру, в том числе и в США. В связи с этим Дональд Трамп собрал совещание по коронавирусу. В своем Twitter он заявил, что следит за происходящим в Китае, и его эксперты – "лучшие в мире" — работают над проблемой круглосуточно и семь дней в неделю.

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2020

Для борьбы с вирусом Вашингтон направил в Китай экспертов из Центра по контролю и профилактике заболеваний – CDC. США и КНР тесно работают над проблемой, заверил Трамп.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева прокомментировала действия эстонских властей в отношении журналистов портала, отметив, что они являются чистой цензурой. Такое заявление Черышева сделала во время дебатов о свободе прессы в Париже. Вечером 29 января в столице Франции состоялись дебаты, которые организовала ассоциация "Франко-российский диалог". В дискуссии участвовали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, руководитель […]