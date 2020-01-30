Овечкин почтил память Кобе Брайанта, надев свитер с его номером

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на разминку перед матчем с "Нэшвилл Предаторз" в свитере с номером 24. Так российский хоккеист почтил память выдающегося баскетболиста Кобе Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.
26 января 41-летний Браант и его 12-летняя дочь Джианна находились на борту частного вертолета, разбившегося недалеко от Лос-Анджелеса. Большую часть своей карьеры Брайант выступал под номером 24. Выйдя на разминку под любимым номером Кобе, Александр почтил память великого баскетболиста. Специально изготовленный свитер будет продан с аукциона, а вырученные средства пойдут семье Брайанта.
После разминки Овечкин надел свитер со своим восьмым номером (под ним Кобе играл в начале карьеры). В первом периоде матча с "Нэшвиллом" Александр поразил ворота соперника. Этот гол стал 693 в заокеанской карьере российского нападающего. Овечкин вышел на девятое место в списке самых метких игроков в истории НХЛ, опередив Стива Айзермана. Рекорд – 894 заброшенных шайбы принадлежит Уэйну Гретцки.
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