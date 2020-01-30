Франция и Турция поругались из-за Ливии

Франция и Турция поругались из-за Ливии

30.01.2020, 4:12, Новости дня

Власти Франции и Турции обменялись обвинениями в связи с ситуацией в Ливии.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что президент Турции нарушил данное в Берлине обещание относительно иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Макрон обвинил Турцию в том, что она не прекращает переброску боевиков из Сирии в Ливию и угрожает «суверенитету Ливии», а также «безопасности европейцев и жителей региона Сахеля».

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сообщил в ответ, что Макрон выдвигает «нереалистические претензии», хотя именно Франция, по мнению Анкары, несет «основную ответственность за проблемы, возникшие с начала кризиса в 2011 году в Ливии», передает РИА «Новости».

Аксой обвинил Францию в том, что Париж «оказал безоговорочную поддержку» Халифе Хафтару, который руководит Ливийской национальной армией. По мнению Турции, Франция с помощью Хафтара хочет «получить право распоряжаться природными ресурсами Ливии».

Хафтара, поддерживаемого «рядом стран», Анкара назвала «самой серьезной угрозой» суверенитету Ливии.

Аксой заявил, что в Берлине договорились о постоянном прекращении огня в Ливии. Для реализации этого «основного решения» саммита Турция призвала Париж «прекратить поддержку Хафтара».

Напомним, американские СМИ со ссылкой на появившиеся в сети фото сообщили, что к контролируемой правительством национального согласия Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.

В январе в Берлине состоялась международная конференция по Ливии, участники которой согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований.



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Последнее: Власти Франции и Турции обменялись обвинениями в связи с ситуацией в Ливии. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что президент Турции нарушил данное в Берлине обещание относительно иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Макрон обвинил Турцию в том, что она не прекращает переброску боевиков из Сирии в Ливию и […]

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