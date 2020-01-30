Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

30.01.2020, 4:05, Новости дня

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Всего зафиксировано 7 тыс. 711 «подтвержденных случаев заболевания». Состояние 1 тыс. 370 пациентов оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

В среду стало известно об 1 тыс. 737 новых случаях болезни. Из 38 погибших 37 умерли в провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса).

Число предполагаемых случаев заболевания достигло 12 тыс. 167.

Подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Тибетском автономной районе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.

Напомним, Россия вводит первые транспортные ограничения с Китаем.



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