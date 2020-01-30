Врач Сихам Сокия перечислил главные признаки дефицита витамина B12

Врач Сихам Сокия назвал несколько главных признаков нехватки витамина B12, потому как дефицит вещества плохо воздействует на здоровье. Важно также обратить внимание на частое головокружение.

Главными симптомами недостатка витамина B12 являются ухудшение зрения, слабость, усталость, бледность лица, воспаление десен, язвы во рту, перепады в настроении. Нехватка элемента приводит еще и к ядовитым накоплениям в организме переработанных частично побочных продуктов и нанесением вреда на уровне обычных клеток, что связано с повреждением митохондрий.

Как правило, люди испытывают дефицит витамина B12 из-за вегетарианской диеты, возраста, расстройства пищеварения, мутации специфических генов или злоупотребления спиртными напитками. Врач считает, что чрезмерное употребление добавок с указанным витамином тоже не приводит к положительным последствиям, потому как могут появиться проблемы с кожей. Тем, кто жалуется на плохое состояние почек, нужно быть осторожными, как и беременным женщинам, поскольку у малыша увеличивается вероятность возникновения аутизма.

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