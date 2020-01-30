Boeing отчитался о первом годовом убытке с 1997 года

Компании Boeing впервые за последние 22 года понесла убытки. Об этом идет речь в отчете Boeing по итогам 2019 года, обнародованном 29 января.

Так, чистый убыток компании в прошлом году составил $636 млн, или $2,33 на акцию.

Канал CNN сообщил, что это первый убыточный год Boeing с 1997 года. При этом, как видно в отчете, в 2018 году прибыль компании составила $10,46 млрд.

«Мы признаем, что у нас впереди еще много работы. Мы сосредоточены на том, чтобы вернуть 737 MAX на безопасное обслуживание и восстановить доверие, которым Boeing издавна пользуется у пассажиров», – заявил президент компании Дэвид Калхун.

В отчете сказано, что убыток отражает влияние двух катастроф Boeing 737 MAX, которые произошли в течение полугода.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море возле Джакарты (Индонезия). Погибли 189 человек, которые находились на борту. 10 марта 2019 года под Аддис-Абебой (Эфиопия) разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX и сократила производство самолетов этой модели.

4 апреля тогдашний исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS. 22 декабря на фоне сложностей с 737 MAX и неудачного запуска космического корабля Starliner Мюлленбург ушел в отставку.

В январе 2020 года компания заявила, что обнаружила еще одну проблему в программном обеспечении самолетах 737 MAX. Агентство Fitch Ratings понизило в связи с этим долгосрочные кредитные рейтинги Boeing с «А» до «А-«.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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