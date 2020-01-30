Болтон разгласил гостайны в книге о Трампе

Болтон разгласил гостайны в книге о Трампе

30.01.2020, 3:37, Новости дня

В книге экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона есть информация, которая составляет государственную тайну, сообщил Совет национальной безопасности США.

Официальное уведомление направлено адвокату Болтона Чарльзу Куперу. В документе говорится, что книга содержит «значительный объем засекреченной информации», часть данных имеет гриф «совершенно секретно».

Отмечается, что Болтон подписывал соглашение о неразглашении гостайны, передает ТАСС.

Указывается, что книга «не может быть опубликована или обнародована каким-то иным образом», пока из нее не удалят секретные сведения. 

Уведомление подписала старший директор СНБ, курирующая вопросы архивов и обеспечения гостайны, Эллен Найт.

Найт заверила, что СНБ приложит «все усилия», чтобы у Болтона «была возможность изложить свою точку зрения таким образом, который защищает национальную безопасность США». СНБ продолжает изучать содержание книги. 

Публикация книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») планируется на март. Версия событий, высказанная Болтоном, совпадает с предположениями, на которых строится импичмент главы американского государства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».



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