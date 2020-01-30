ООН окажет гуманитарную помощь Украине в размере 158 млн долларов

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга в среду проанонсировал план международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи Украине в 2020 году.
Помощь объемом в 158 млн долларов рассчитана на оказание материальной поддержки двум миллионам украинцев. В это число вошли 200 тыс. внутренне перемещенных лиц, 850 тыс. человек в районах, контролируемых украинским правительством, и 910 тыс. человек в районах вне этого контроля.
С начала военного конфликта в Украине ООН выделила этой стране более полумиллиарда долларов в виде гуманитарной помощи. Благодаря этой поддержке ООН и других гуманитарных организаций удается ежегодно оказывать помощь более чем миллиону человек. Однако, в такой помощи нуждаются, по меньшей мере, еще столько же жителей Украины.
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Русская служба «Голоса Америки»
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