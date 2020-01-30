ООН окажет гуманитарную помощь Украине в размере 158 млн долларов

ООН окажет гуманитарную помощь Украине в размере 158 млн долларов

30.01.2020, 3:30, Новости дня

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга в среду проанонсировал план международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи Украине в 2020 году.

Помощь объемом в 158 млн долларов рассчитана на оказание материальной поддержки двум миллионам украинцев. В это число вошли 200 тыс. внутренне перемещенных лиц, 850 тыс. человек в районах, контролируемых украинским правительством, и 910 тыс. человек в районах вне этого контроля.

С начала военного конфликта в Украине ООН выделила этой стране более полумиллиарда долларов в виде гуманитарной помощи. Благодаря этой поддержке ООН и других гуманитарных организаций удается ежегодно оказывать помощь более чем миллиону человек. Однако, в такой помощи нуждаются, по меньшей мере, еще столько же жителей Украины.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева прокомментировала действия эстонских властей в отношении журналистов портала, отметив, что они являются чистой цензурой. Такое заявление Черышева сделала во время дебатов о свободе прессы в Париже. Вечером 29 января в столице Франции состоялись дебаты, которые организовала ассоциация "Франко-российский диалог". В дискуссии участвовали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, руководитель […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика