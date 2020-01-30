США не исключили роста цены нефти до 183 долларов к 2050 году

К 2050 году баррель нефти Brent может стоить 183 доллара, заявило управление по энергетической информации минэнерго США.

По мнению ведомства, такой рост цены возможен при сценариях, предусматривающих издержки добычи и низкую доступность нефти, передает ТАСС.

В базовом сценарии прогнозируется цена в 105 долларов. Сценарий не предусматривает изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах.

Кроме того, в управлении по энергетической информации минэнерго США заявили, что цена может составить и 46 долларов за баррель, если будет избыток нефти на рынке.

Напомним, глава ВР Боб Дадли считает, что глобальный спрос на нефть начнет сокращаться уже в этом столетии, уступая место газу и другим источникам энергии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева прокомментировала действия эстонских властей в отношении журналистов портала, отметив, что они являются чистой цензурой. Такое заявление Черышева сделала во время дебатов о свободе прессы в Париже. Вечером 29 января в столице Франции состоялись дебаты, которые организовала ассоциация "Франко-российский диалог". В дискуссии участвовали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, руководитель […]