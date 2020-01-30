США не исключили роста цены нефти до 183 долларов к 2050 году

К 2050 году баррель нефти Brent может стоить 183 доллара, заявило управление по энергетической информации минэнерго США.
По мнению ведомства, такой рост цены возможен при сценариях, предусматривающих издержки добычи и низкую доступность нефти, передает ТАСС.
В базовом сценарии прогнозируется цена в 105 долларов. Сценарий не предусматривает изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах.
Кроме того, в управлении по энергетической информации минэнерго США заявили, что цена может составить и 46 долларов за баррель, если будет избыток нефти на рынке.
Напомним, глава ВР Боб Дадли считает, что глобальный спрос на нефть начнет сокращаться уже в этом столетии, уступая место газу и другим источникам энергии.
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