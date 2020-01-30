СБУ получила доступ к телефонным данным членов экипажа и пассажира сбитого в Иране Boeing

20 января Шевченковский районный суд Киева предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных разговорах украинцев, которые погибли в результате крушения в Иране самолета «Международных авиалиний Украины». Соответствующее определение опубликовано 23 января в Едином реестре судебных решений.

Правоохранители установили, что до гибели два пилота, бортпроводник и пассажир использовали номера мобильного оператора связи ЗАО «ПФ Украины».

«Не исключено, что незадолго до смерти на борту самолета, или же в другой промежуток времени, но не ранее 15 января 2015 года, указанные лица, используя принадлежащие им номера мобильных телефонов, могли общаться с лицами, которые потенциально причастны к совершению преступлений, которые расследуются, или которым могут быть известны факты и обстоятельства, которые исследуются в рамках производства», – говорится в определении.

Суд разрешил получить доступ к информации о мобильных переговорах погибших в период с 15 января 2015 года по 08 января 2020 года.

В документе указано, что следователи СБУ занимаются расследованием крушения самолета с 8 января.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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