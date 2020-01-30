Россия подчеркнула неспособность санкций США изменить ее политику

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало новые антироссийские санкции США.

Дипломаты заверили, что санкции «не изменят политики России». Как заявили в посольстве, рестрикции навредят только самим США, так как подорвут «основу для взаимовыгодного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.

Посольство РФ обвинило Вашингтон в том, что американская сторона хочет «в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы», происходящие в Крыму, так как США не могут «смириться с успехами российских властей» в регионе, передает РИА «Новости».

Дипломаты выразили уверенность, что США не смогут «подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения» с Россией.

В частности, российская сторона указала на строительство Крымского моста.

Напомним, санкции против РФ расширили не только США, но и ЕС с Канадой.





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