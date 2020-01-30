Применение ИИ при поисках внеземной жизни может увести человечество по ложному следу

Испанские исследователи считают, что применение ИИ (искусственного интеллекта) при поиске внеземных цивилизаций, может привести к неожиданному результату. Новая технология, уверены специалисты Университета провинции Кадис, способна повести человечество по ложному следу.

Команда нейрофизиологов с помощью искусственной нейронной сети смогла идентифицировать вписанную в треугольный объект квадратную структуру, расположенную внутри кратера. Ее специалисты университета выявили на снимке поверхности Цереры, карликовой планеты в изучаемой испанскими учеными зоне космоса. Несколько человек в исследовательской группе приняли полученную от сети ИИ интерпретацию за единственно правильное решение. Таким образом задействованный в научных операциях ИИ может увести от истины и создать ложные пути решения тех или иных вопросов.

Ранее на Церере учеными было замечено белое пятно неизвестного происхождения. Анализ полученных данных показал, что объект является определенной структурой, которую составляет соль и вулканический лед. Это изображение нейрофизиологи и использовали в работе с ИИ-технологиями. Одно из пятен с необычной, почти квадратной, геометрической формой, свойственной чаще техногенным структурам, и стало целью изучения искусственным интеллектом. Однако визуальный эксперимент привел к неожиданным результатам, так, если порядка 165 волонтеров опознали в большинстве лишь квадрат, то роботизированная система выявила и квадрат, и треугольник, в который он вписан.

После того, как добровольцам рассказали о подобных итогах работы ИИ, большинство из них также заявили, что видят указанную фигуру, которую они, увы, во время эксперимента не смогли заметить. Это говорит о том, что системы искусственного интеллекта способны вводить людей в заблуждение. Прежде всего, считают ученые, такая опасность существует именно в области изучения космоса и поисков внеземной жизни.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. Всего зафиксировано 7 тыс. 711 «подтвержденных случаев заболевания». Состояние 1 тыс. 370 пациентов оценивается как тяжелое, передает ТАСС. В среду стало известно об 1 тыс. 737 новых случаях болезни. Из 38 погибших 37 умерли в провинции Хубэй (административный […]