Применение ИИ при поисках внеземной жизни может увести человечество по ложному следу

Испанские исследователи считают, что применение ИИ (искусственного интеллекта) при поиске внеземных цивилизаций, может привести к неожиданному результату. Новая технология, уверены специалисты Университета провинции Кадис, способна повести человечество по ложному следу.
Команда нейрофизиологов с помощью искусственной нейронной сети смогла идентифицировать вписанную в треугольный объект квадратную структуру, расположенную внутри кратера. Ее специалисты университета выявили на снимке поверхности Цереры, карликовой планеты в изучаемой испанскими учеными зоне космоса. Несколько человек в исследовательской группе приняли полученную от сети ИИ интерпретацию за единственно правильное решение. Таким образом задействованный в научных операциях ИИ может увести от истины и создать ложные пути решения тех или иных вопросов.
Ранее на Церере учеными было замечено белое пятно неизвестного происхождения. Анализ полученных данных показал, что объект является определенной структурой, которую составляет соль и вулканический лед. Это изображение нейрофизиологи и использовали в работе с ИИ-технологиями. Одно из пятен с необычной, почти квадратной, геометрической формой, свойственной чаще техногенным структурам, и стало целью изучения искусственным интеллектом. Однако визуальный эксперимент привел к неожиданным результатам, так, если порядка 165 волонтеров опознали в большинстве лишь квадрат, то роботизированная система выявила и квадрат, и треугольник, в который он вписан.
После того, как добровольцам рассказали о подобных итогах работы ИИ, большинство из них также заявили, что видят указанную фигуру, которую они, увы, во время эксперимента не смогли заметить. Это говорит о том, что системы искусственного интеллекта способны вводить людей в заблуждение. Прежде всего, считают ученые, такая опасность существует именно в области изучения космоса и поисков внеземной жизни.
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