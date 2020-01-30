Великий герцог Анри Люксембургский вступился за жену Марию Терезу после травли в местных СМИ: что случилось

Официальное заявление от лица Его Королевского Высочества появилось на днях на официальном сайте люксембургской королевской семьи на четырех языках: английском, французском, испанском и люксембургском. В нем герцог Анри потребовал прекратить распространение в прессе Люксембурга и ряда других европейских стран обвинений в адрес его 63-летней жены кубинского происхождения, великой герцогини Люксембургской Марии Терезы, так как они «несправедливы и наносят ущерб всей семье». В частности, ее называли виновной в создании «неблагоприятной рабочей обстановки» во дворце. Также Анри подтвердил, что он и его супруга продолжат служить на благо народа, несмотря на некоторые заявления в СМИ о растрате средств самой герцогиней и призыву провести проверку. Вместе с письмом дворец выпустил несколько кадров супругов, сделанных недавно на набережной Женевы. Полный текст его обращения:

Я пишу вам, сидя у больничной койки своего шурина (младшего брата супруги Луи Местре — прим. ред.) в отделении интенсивной терапии в Женеве. Исключительно из-за желания быть открытым, прозрачным и современным в своих действиях я согласился с советом премьер-министра написать это письмо.

На протяжении всего времени, что мы ждем публикацию отчетов о финансах, в средствах массовой информации появляются статьи, в которых содержатся несправедливые обвинения в отношении моей жены, матери наших пятерых детей и преданной бабушки четырех внуков. Это сказывается на всей моей семье. Зачем нападать на женщину?

На женщину, которая выражает мнение многих других женщин?

На женщину, которой даже не дают право и возможность защитить себя?

С тех пор как я вступил на престол, мы все это время стремились помочь модернизировать нашу конституционную монархию, и мы хотим и впредь вносить свой вклад в этот процесс. Я всегда поддерживал стремления своей жены, ее работа жизненно важна. Сюда входит и кампания по борьбе с дислексией, с сексуальным насилием, улучшение качества жизни детей в Африке, помощь в развитии малого бизнеса и популяризация образования среди девушек и женщин. Преданность, которую она продемонстрировала за последние 39 лет служению нашей стране, образцовая и много для меня значит. Я горжусь ею.

Мы будем продолжать служить вам, быть здесь для вас и для Люксембурга. В это непростое время, когда наши дети строят свою жизнь и создают свои семьи, мы, как их родители, чувствуем, что должны стать еще ответственнее. Все для того, чтобы они могли на нас полагаться как можно дольше.

Анри, герцог Люксембургский.

Анри и Мария Тереза женаты с 14 февраля 1981 года, в браке у них родилось пятеро детей: Гийом (наследный великий герцог Люксембурга), Феликс, Луи, Александра и Себастьян. Подробнее об их семье читайте здесь.

На прошлой неделе издание RTL выпустило материал, в котором назвало Марию Терезу «трудной и вспыльчивой» и выразило опасения, что в королевской семье всем управляет именно она — и даже герцог «не смеет противостоять и спорить с ней». По словам журналистов, Мария Тереза активно вмешивалась в государственные дела, пока на этом посту был прошлый премьер Жан-Клод Юнкер (с 1995 по 2013 год), однако с приходом в декабре 2013 года на пост Ксавье Беттеля ее влияние сократилось. Некоторые депутаты предположили, что подобные сплетни распустили государственные деятели Мишель Хайнц и Люсьен Вейлер.

Другое издание — Lëtzebuerger Land — писало, что княгиня неуважительно общается с персоналом дворца и создает «неблагоприятную атмосферу». Согласно данным в газете Reporter, с 2015 года из дворца уволилось около 30 человек — а это треть всего персонала. Хотелось бы верить, что это неправда, в обратном случае уж слишком это напоминает ситуацию с небезызвестной герцогиней Сассекской.

Герцог Люксембургский Анри и его супруга, великая княгиня Мария Тереза на юбилее кронпринца Дании Фредерика (май 2018 года)

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Последнее: Официальное заявление от лица Его Королевского Высочества появилось на днях на официальном сайте люксембургской королевской семьи на четырех языках: английском, французском, испанском и люксембургском. В нем герцог Анри потребовал прекратить распространение в прессе Люксембурга и ряда других европейских стран обвинений в адрес его 63-летней жены кубинского происхождения, великой герцогини Люксембургской Марии Терезы, так как они […]