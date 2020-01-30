Стали известны пол и имя второго ребенка Энн Хэтэуэй

В середине декабря прошлого года СМИ сообщили о том, что Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз. Актриса была замечена с супругом Адамом Шульманом на прогулке в одном из парков Коннектикута. Компанию им составили 3-летний сын Джонатан и… детская переноска, в которой находился новорожденный младенец. Тогда журналисты предположили, что роды состоялись еще в ноябре. В пользу этой гипотезы говорил один факт: последний пост на тему беременности появился в блоге Хэтэуэй 15 ноября, на 37-й неделе беременности. Также у Энн был запланирован визит на премьеру ее картины «Темные воды» еще 13 ноября, но его она пропустила. А после родов Энн сама предпочла избегать журналистов и назойливых комментаторов и отказывалась давать какие-либо комментарии о ребенке.

Но корреспондентам британского HELLO! повезло чуть больше — им удалось рассекретить пол и имя младенца. По их данным, у Хэтэуэй и Шульмана родился второй сын, которого они назвали Джэком. Сообщается, что это стало известно во время кинофестиваля в Санденсе на этой неделе. Поздравляем!

Энн Хэтэуэй

Напомним, в конце июля прошлого года Энн Хэтэуэй сообщила о том, что в скором времени вновь станет мамой. После череды поздравлений она решила дать большое интервью Daily Mail и поделиться своим опытом.

Узнав о том, что я вновь беременна, многие порадуются, но на душе им будет очень тяжело… Я просто хочу добавить: «Послушай, это было не так легко для меня, как кажется».

Также о второй беременности, к которой актриса шла долго и не без осложнений, Энн в последние месяцы рассказывала своим подписчикам в Instagram:

Когда я не могла забеременеть, а кто-то в это время сообщал мне, что ждет ребенка — это было мучительно. Я понимала, что должна радоваться за других, но мне казалось, что все говорят о беременности, чтобы причинить мне боль. Я была не способна понять, что происходит, и во всем винила только себя и свое тело.

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