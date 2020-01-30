Коронавирус 2019-nCoV. Канада готовит эвакуацию своих граждан из Китая

Из-за распространения коронавируса 2019-nCoV Канада начала подготовку эвакуации своих граждан, которые находятся в Китае. Об этом министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань заявил 29 января, сообщает канадский телеканал Global News.
По словам министра, 160 человек обратились в консульство за помощью в выезде из Китая. Он отметил, что правительство продолжает работу по согласованию организауионных вопросов с властями Китая.
«Мы обеспечили самолет, который может привести тех канадцев, которые хотят уехать обратно в Канаду», – добавил он.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Из-за распространения коронавируса 2019-nCoV Канада начала подготовку эвакуации своих граждан, которые находятся в Китае. Об этом министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань заявил 29 января, сообщает канадский телеканал Global News. По словам министра, 160 человек обратились в консульство за помощью в выезде из Китая. Он отметил, что правительство продолжает работу по согласованию организауионных вопросов с властями […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка / 29 ноября
- Ростуризм порекомендовал туроператорам предлагать вместо Китая более безопасные страны / 24 января
- «Торино» победило «Рому», «Лацио» обыграло «Брешию». Результаты 18-го тура чемпионата Италии / 6 января
- Россиян избавят от переплат за ЖКХ / 20 января
- Власти Москвы не включили Шиес в список регионов для вывоза мусора / 16 декабря
- Стрелявшего в правоохранителей в Киеве боевика ДНР арестовали на два месяца / 28 января
- Экс-адвокат Януковича появился в ГБР задолго до своего назначения заместителем директора / 28 января
- Ольга Голодец и Константин Чуйченко не войдут в новое правительство — РБК / 17 января