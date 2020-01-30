Коронавирус 2019-nCoV. Канада готовит эвакуацию своих граждан из Китая

Из-за распространения коронавируса 2019-nCoV Канада начала подготовку эвакуации своих граждан, которые находятся в Китае. Об этом министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань заявил 29 января, сообщает канадский телеканал Global News.

По словам министра, 160 человек обратились в консульство за помощью в выезде из Китая. Он отметил, что правительство продолжает работу по согласованию организауионных вопросов с властями Китая.

«Мы обеспечили самолет, который может привести тех канадцев, которые хотят уехать обратно в Канаду», – добавил он.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Из-за распространения коронавируса 2019-nCoV Канада начала подготовку эвакуации своих граждан, которые находятся в Китае. Об этом министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань заявил 29 января, сообщает канадский телеканал Global News. По словам министра, 160 человек обратились в консульство за помощью в выезде из Китая. Он отметил, что правительство продолжает работу по согласованию организауионных вопросов с властями […]