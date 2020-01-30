Украина расследовала четыре акта вандализма в отношении польских памятников, и ожидает такого же расследования от Польши – глава Института Нацпамяти

Украина довела до конца расследования четырех актов вандализма в отношении польских памятников на своей территории. Об этом 29 января в эфире «Громадського радіо» рассказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
«Для нас принципиальными являются конкретные шаги, четыре акта вандализма были расследованы, осужденные, и памятники восстановлены. В Польше – некоторые частично восстановлены, но не один не восстановлен полностью и нет решений и приговоров судей, и так далее – нет результатов следствия. Поэтому мы ожидаем конкретных шагов прогресса в этом вопросе, и если мы будем его видеть, то мы даже готовы предложить целую большую программу, которая поможет решить ряд вопросов, во-первых, связанных с узакониванием всех памятников или части памятников, а во-вторых – с последующим формированиям всех этих процедур», – рассказал Дробович.
27 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что польские власти восстановят на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве в Польше памятную доску с именами воинов Украинской повстанческой армии, погибших в боях с войсками НКВД в 1945 году, которую недавно повредили вандалы.
В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.
27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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