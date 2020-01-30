Израиль и сектор Газа обменялись ударами после обнародования «сделки века»

В ответ на ракетный обстрел Израиль нанес авиаудары по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось, передает ТАСС со сылкой на государственное радио Израиля «Кан».
Израильские военные сообщили, что в ответ истребители и БПЛА «нанесли удары по ряду террористических» объектов на юге сектора Газа. Израиль заявил, что целями, в частности, стали «оружейная мастерская и подземный военный объект».
Израиль считает ХАМАС ответственным «за любые события, источником которых является сектор Газа».
Напомним, США представили план палестино-израильского урегулирования 28 января.
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Последнее: В ответ на ракетный обстрел Израиль нанес авиаудары по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось, передает ТАСС со сылкой на государственное радио Израиля «Кан». Израильские военные сообщили, что в ответ истребители и БПЛА «нанесли удары по ряду […]
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