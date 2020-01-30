В России хотят брать медсправки со всех въезжающих в страну иностранцев

В России хотят брать медсправки со всех въезжающих в страну иностранцев

30.01.2020, 2:27, Новости дня

Российское МВД планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в РФ проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний, сообщила 29 января начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«Прорабатывается вопрос о расширении перечня категорий иностранных граждан, подлежащих медицинскому осмотру на отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний, а также проходящих биометрическую регистрацию. Мы понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, а во-вторых, предоставляли медицинские справки. Потому что распространение заболеваний на сегодня очень актуально», – сказала чиновница. 

По ее словам, миграционное подразделение ведомства готовит соответствующие поправки в законодательство. 

Как именно будет организовано медобследование всех въезжающих в Россию иностранцев, Казакова не прояснила. Сегодня российские миграционные органы требуют медицинские справки от иностранцев лишь при получении разрешения на временное проживание в России (РВП), вида на жительство в РФ (ВНЖ) или трудового патента. От мигрантов требуют справку об отсутствии ВИЧ-инфекции и справку об отсутствии наркозависимости и инфекционных заболеваний, для получения которых нужно пройти медосмотр у терапевта, фтизиатра, дерматовенеролога, психиатра, нарколога, а также сдать анализ крови на ВИЧ-инфекцию и сифилис, клинический анализ крови, анализ мочи на наличие психотропных веществ и общий анализ мочи. Дополнительно к этому от мигрантов требуется флюорографический снимок легких на наличие туберкулеза. 

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Также в МВД РФ анонсировали упрощение процесса приобретения российского гражданства для жителей Беларуси и Украины.

«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить

процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям – гражданам Беларуси, гражданам Украины. Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка», – сказала Казакова. Законопроект об отмене экзамена сейчас находится в Госдуме, он уже рассмотрен в двух чтениях. 

Также для граждан Беларуси, Украины, Казахстана и Молдовы будет предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство, подтвердила представитель МВД. Но когда это будет сделано – она не сообщила. 

Напомним, что, по данным Росстата, сокращение населения России в 2019 году стало самым большим за 11 лет, и приток мигрантов его пока не компенсирует, даже несмотря на то, что российские власти выдают в упрощенном порядке паспорта гражданам сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», а также Абхазии и Южной Осетии. 



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Последнее: Российское МВД планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в РФ проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний, сообщила 29 января начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. «Прорабатывается вопрос о расширении перечня категорий иностранных граждан, подлежащих медицинскому осмотру на отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний, а также проходящих биометрическую регистрацию. Мы […]

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