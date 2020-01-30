Как программисты в Чехии за два дня и бесплатно сделали сайт, на который министр хотел потратить €16 млн евро

Группа программистов из Чехии бесплатно разработала и передала правительству сервис после того, как стало известно, что заказ его – без открытого конкурса – Министерство транспорта оценило в 401 млн чешских крон (почти €16 млн). История дошла до премьер-министра Чехии, и тот уволил министра транспорта, сообщили чешские СМИ.

«Мне показалось, что государственный заказ в том объеме, в котором он был представлен в СМИ, и его заявленная стоимость совершенно не соответствуют реальности, – рассказал в интервью Радио Свобода Томаш Вондрачек. – Это абсолютное расточительство! И не впервые государственные заказы в области IT превращаются в мегаломанские и необоснованно дорогие проекты. Это для меня стало последней каплей, потому что, по сути, речь идет не о таком уж сложном проекте, разрабатываются намного более трудоемкие системы. Четыреста один миллион крон за создание и четырехлетнюю эксплуатацию такого сайта – абсолютно нереальная цена».

История началась с тендера на создание сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям.

Госзаказ включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. Четырехлетний контракт на разработку и поддержку сайта заключили с подрядчиком Asseco Central Europe.

«Явное расточительство» со стороны правительства вызвало возмущение у владельца IT-компании Actum Digital Томаша Вондрачека (Tomas Vondracek). Он назвал тендер «абсурдным» и добавил, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней»: «Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство». Записанное видео распространили в соцсетях:

На призыв Вондрачека откликнулись более 300 человек, из них выбрали 60 программистов. 27 января сайт заработал в тестовом режиме. Сейчас на нем можно купить виртуальный купон за символические 1, 2 и 3 кроны. Средства перечислят в фонд помощи детям, получившим тяжелые телесные повреждения. За сутки сайт посетили более 150 тысяч человек.

Помимо высокой стоимости проекта, объявленной правительством, программистов возмутило и то, что государство не объявляло на проект открытый тендер, а самостоятельно выбрало подрядчика.

Это абсолютное расточительство!

«Я пообещал, – сказал Томаш Вондрачек, – что в ближайшее время сделаю и передам СМИ подробную смету, чтобы продемонстрировать, насколько сильно была завышена стоимость проекта. Я бы хотел сделать это, чтобы каждый мог понять, почему я встал со своего офисного кресла и решил позвать программистов-добровольцев, чтобы они написали сайт. Точных цифр у меня нет, но я абсолютно уверен, что стоимость такого проекта не может превышать даже четвертую часть обнародованной суммы, если рационально распоряжаться средствами».

Государство специально подавало проект с такой помпой, чтобы оправдаться за крайне завышенную стоимость

«Что государство сделало неправильно, – добавил Вондрачек, – это то, что рассматривало проект целиком как секретный, и таким образом, он должен был соответствовать определенным параметрам безопасности – то есть что его могут разрабатывать исключительно компании, которые способны режим секретности соблюдать. В том числе речь шла и о тех частях сайта, которые мы написали на протяжении двух выходных дней.

Но как раз они секретными не являются, и их разработку можно было выделить в отдельный тендер, который мог быть абсолютно открытым и доступным для любых компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. Если бы так произошло, стоимость этого проекта была бы сразу в разы меньшей. Мы, к сожалению, не знаем деталей секретной части сайта, мы не можем сказать, каков ее объем – больше он или меньше того, что сделали мы. Но я могу представить себе, какую информацию государство хотело бы оставить секретной, и приблизительно оцениваю эту часть проекта как схожую по объему с тем, что было написано программистами в выходные. Мне кажется, что государство специально подавало этот проект с такой помпой, чтобы оправдаться за крайне завышенную стоимость».

Правительство Чехии предложило Томашу Вондрачеку заплатить за его инициативу и за работу программистов, которые участвовали в проекте. Однако он отказался.

«Эта инициатива изначально возникла как бесплатный подарок государству – пусть все так и остается, – говорит он. – Мы бы просто хотели, чтобы государство воспользовалось им и нашло юридическую возможность принять у нас нашу работу».

По словам Вондрачека, его компания не собирается участвовать в тендере на дальнейшую поддержку сайта. На гонорары программистам и сотрудникам его компании пойдут пожертвования, которые в эти дни посыпались на счет его компании. Это было неожиданным и очень тронуло, говорит Вондрачек.

Министра транспорта Владимира Кремлика на минувшей неделе отправили в отставку, к программистам приехал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что если написанный сайт будет функциональным, правительство воспользуется работой добровольцев.

Новый министр транспорта Чехии Карел Гавличек сказал, что все контракты и тендеры на разработку программного обеспечения для продажи автомобильных купонов пока отменят.

Оригинал интервью – на сайте Радио Свобода.

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